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Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
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Актёры 1 сезона сериала «Декстер» (2006)
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Актеры сериала «Декстер»
Вся информация о сериале
Майкл С. Холл
Michael C. Hall
Dexter Morgan
Джули Бенц
Julie Benz
Rita Bennett
Дженнифер Карпентер
Jennifer Carpenter
Debra Morgan
Эрик Кинг
Erik King
Лорен Луна Велес
Luna Lauren Velez
Дэвид Зайас
David Zayas
Джеймс Римар
James Remar
Harry Morgan
Джеффри Пирсон
Geoffrey Pearson
C.S. Lee
Vince Masuka
Валери Диллман
Valerie Dillman
Кристиан Камарго
Christian Camargo
Рудольф Мартин
Rudolf Martin
Сэм Трэммелл
Sam Trammell
Марго Мартиндейл
Margo Martindale
Джина Хехт
Gina Hecht
Сэм Уитвер
Sam Witwer
Верни Уотсон
Vernee Watson
Марк Пеллегрино
Mark Pellegrino
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