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Киноафиша Сериалы Декстер Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Декстер» (2006)

Актеры сериала «Декстер» Вся информация о сериале
Майкл С. Холл
Майкл С. Холл Michael C. Hall
Dexter Morgan Джули Бенц
Джули Бенц Julie Benz
Rita Bennett Дженнифер Карпентер
Дженнифер Карпентер Jennifer Carpenter
Debra Morgan
Эрик Кинг Erik King
Лорен Луна Велес
Лорен Луна Велес Luna Lauren Velez
Дэвид Зайас
Дэвид Зайас David Zayas
Джеймс Римар
Джеймс Римар James Remar
Harry Morgan
Джеффри Пирсон Geoffrey Pearson
C.S. Lee
Vince Masuka
Валери Диллман Valerie Dillman
Кристиан Камарго
Кристиан Камарго Christian Camargo
Рудольф Мартин Rudolf Martin
Сэм Трэммелл
Сэм Трэммелл Sam Trammell
Марго Мартиндейл
Марго Мартиндейл Margo Martindale
Джина Хехт
Джина Хехт Gina Hecht
Сэм Уитвер Sam Witwer
Верни Уотсон
Верни Уотсон Vernee Watson
Марк Пеллегрино
Марк Пеллегрино Mark Pellegrino
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