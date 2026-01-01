Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Дьяволы Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Дьяволы» (2020)

Актеры сериала «Дьяволы» Вся информация о сериале
Алессандро Борги
Алессандро Борги Alessandro Borghi
Massimo Ruggero Лайа Коста
Лайа Коста Laia Costa
Sofia Flores Касия Смутняк
Касия Смутняк Kasia Smutniak
Nina Morgan Малачи Кирби
Малачи Кирби Malachi Kirby
Oliver Harris Ларс Миккельсен
Ларс Миккельсен Lars Mikkelsen
Daniel Duval
Пол Чоудхри Paul Chowdhry
Kalim Chowdrey
Салли Хармсен
Салли Хармсен Sallie Harmsen
Carrie Price Гарри Мишель
Гарри Мишель Harry Michell
Paul McGuinnan Патрик Демпси
Патрик Демпси Patrick Dempsey
Dominic Morgan
Правда ли, что кошки опасны для пенсионеров? Инфекционист назвал настоящие группы риска — ответ вас удивит
Одна ошибка — и все заготовки насмарку: шеф-повар подсказал, как правильно закатывать банки, чтобы они не взрывались
Хозяйки помешались на «умных» корейских тряпках из Fix Price — 7 мест, где они работают в разы лучше обычных
Этому детективу СССР уже 40+ лет, а он смотрится на одном дыхании: «включаешь на 5 минут – и уже не хочется уходить»
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
Смерть генерала МВД помогла «Месту встречи» выйти на экраны СССР — Говорухин не скрывал: «Все свалили на покойного»
Не Фродо и не Арагорн: кого Толкин на самом деле называл главным героем «Властелина колец» — в фильмах все исказили
Лучшие сериалы НТВ 2026 года: 6 детективов и драм, ради которых стоит включить телевизор
Шерлок вышел на пенсию и попал в «10 негритят» в свежем детективе Netflix: 4 серии, 1 тело и целых 12 подозреваемых
«Одиссея», конечно, крута, но историки бы поспорили: зато эти 3 фильма хвалят за достоверность – у всех 7.7+ на IMDb
10 лучших фильмов 2026 года с высокими оценками — от 7,1 до 8,5 баллов на IMDb: обязательны к просмотру, если любите кино
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше