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Киноафиша Сериалы Отчаянные домохозяйки Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Отчаянные домохозяйки» (2004)

Актеры сериала «Отчаянные домохозяйки» Вся информация о сериале
Тери Хэтчер
Тери Хэтчер Teri Hatcher
Susan Mayer Фелисити Хаффман
Фелисити Хаффман Felicity Huffman
Lynette Scavo Марсия Кросс
Марсия Кросс Marcia Cross
Bree Van de Kamp Ева Лонгория
Ева Лонгория Eva Longoria
Gabrielle Solis Николетт Шеридан
Николетт Шеридан Nicollette Sheridan
Edie Britt
Steven Culp
Rex Van de Kamp
James Denton
Mike Delfino
Рикардо Чавира
Рикардо Чавира Ricardo Chavira
Carlos Solis Марк Мозес
Марк Мозес Mark Moses
Paul Young
Андреа Бауэн Andrea Bowen
Julie Mayer
Бренда Стронг
Бренда Стронг Brenda Strong
Mary Alice Young Джесси Меткалф
Джесси Меткалф Jesse Metcalfe
John Rowland
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