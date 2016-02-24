В 1 сезоне 7 серии сериала «Потомки солнца» после новостей о стихийном бедствии в стране капитан Си Чжин возвращается в Урук, чтобы помочь военным и медикам. Команда пытается спасти как можно больше людей, и Мо Ён приходится принять тяжелое решение.