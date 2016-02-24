В 1 сезоне 6 серии сериала «Потомки солнца» медицинская бригада Кан Мо Ён готовится вернуться на родину. Сильное землетрясение заставляет врачей и военных провести совместную операцию по спасению выживших рабочих из-под завалов электростанции.
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