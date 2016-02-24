В 1 сезоне 5 серии сериала «Потомки солнца» девушка не может разобраться в своих запутанных отношениях с Си Чжином. Через некоторое время у склона Кан Мо Ён попадает в автомобильную аварию и на грани смерти признаётся капитану Ю в чувствах.