В 1 сезоне 4 серии сериала «Потомки солнца» Си Чжин пытается обеспечить безопасность врачам, пока Мо Ён борется за жизнь президента восточной страны в операционной. Мён Чжу и Дэ Ён сталкиваются в аэропорту во время перевода в разные полки.