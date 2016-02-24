В 1 сезоне 4 серии сериала «Потомки солнца» Си Чжин пытается обеспечить безопасность врачам, пока Мо Ён борется за жизнь президента восточной страны в операционной. Мён Чжу и Дэ Ён сталкиваются в аэропорту во время перевода в разные полки.
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