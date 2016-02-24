В 1 сезоне 3 серии сериала «Потомки солнца» после скандала с директором клиники Мо Ён с волонтёрами прибывает в Урук, где сталкивается по работе с капитаном Си Чжином. Мён Чжу просит отца-генерала не относиться предвзято к сержанту Со Дэ Ёну.