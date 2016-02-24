В 1 сезоне 2 серии сериала «Потомки солнца» капитан Си Чжин вместе с лучшим другом отправляется на опасную операцию в Афганистан. Через некоторое время Мо Ён обнаруживает, в чём заключается работа мужчины, и понимает, что им лучше расстаться.
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