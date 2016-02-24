В 1 сезоне 16 серии сериала «Потомки солнца» Мён Чжу возвращается из Урука и получает посмертное письмо возлюбленного. Мо Ён отправляется почтить память Си Чжина на годовщину трагедии, хотя всё ещё не может поверить в его внезапную гибель.