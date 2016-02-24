В 1 сезоне 13 серии сериала «Потомки солнца» команда медиков возвращается на родину, однако им сложно снова привыкнуть к обычной жизни без происшествий. Мо Ён планирует открыть собственную клинику, а Дэ Ёну приходится принять сложное решение.