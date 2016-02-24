В 1 сезоне 12 серии сериала «Потомки солнца» сержант Дэ Ён не одобряет самодеятельную операцию капитана по спасению Кан Мо Ён, однако защищает друга перед начальством. Си Чжин сталкивается с бывшим боевым товарищем в смертельной схватке.