В 1 сезоне 11 серии сериала «Потомки солнца» эпидемия в деревне заставляет медицинскую бригаду задержаться в Уруке. Состояние Юн Мён Чжу ухудшается с каждым днём, а грузовик с лекарственными препаратами таинственным образом исчезает.