В 1 сезоне 10 серии сериала «Потомки солнца» Ён Су приходится столкнуться с неприятными последствиями своей попытки кражи алмазов с электростанции. Военные получают необычные посылки из дома, а Си Чжин снова встречает заклятого врага из прошлого.