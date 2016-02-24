В 1 сезоне 10 серии сериала «Потомки солнца» Ён Су приходится столкнуться с неприятными последствиями своей попытки кражи алмазов с электростанции. Военные получают необычные посылки из дома, а Си Чжин снова встречает заклятого врага из прошлого.
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