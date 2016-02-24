В 1 сезоне 1 серии сериала «Потомки солнца» во время отпуска после трудной военной операции капитан Ю Си Чжин случайно знакомится с Кан Мо Ён и приглашает её на свидание. Мён Чжу пытается выяснить, почему возлюбленный внезапно расстался с ней.