В 1 сезоне 1 серии сериала «Потомки солнца» во время отпуска после трудной военной операции капитан Ю Си Чжин случайно знакомится с Кан Мо Ён и приглашает её на свидание. Мён Чжу пытается выяснить, почему возлюбленный внезапно расстался с ней.
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