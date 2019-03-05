Во 2 сезоне 6 серии сериала «Девчонки из Дерри» наступают рождественские каникулы. Но до зимнего праздника жителям североирландской провинции нет никакого дела: город взволнован грядущим визитом президента США Билла Клинтона.
Любовь, политика или долг рода? Кто станет второй женой Эртугрула в «Воскресшем Эртугруле»
Темная теория из «Гарри Поттера» ожила в 5 сезоне «Очень странных дел»: похоже, что Уилл — копия Мальчика-который-выжил
Эта деталь в «Острове проклятых» объясняет весь смысл фильма: самые внимательные могли сразу догадаться
Мир Джуди и Ника перевернется окончательно: в «Зверополисе 3» должен появиться сам Джон Уик – и Киану Ривза уже позвали
Netflix ностальгирует по СССР: в новом сезоне «Очень странных дел» нашли вещь, которой точно не могло быть в США 80-х
Шпион, жиган или уркаган: Говорухин пускал пыль в глаза, но зрители разгадали профессию Фокса из «Места встречи»
«В одном ряду с “Моей геройской академией”»: лишь один сенен в 2025 году переплюнул «Поднятия уровня» – Сон Джин-ву хуже буквально во всем
Векна в «Очень странных делах» вдохновлён вовсе не Фредди Крюгером, а другим культовым монстром из 80 х: и 5 й сезон это доказал
Российская новинка ворвалась в прокат с двух ног: за выходные собрала 45+ млн и дышит в спину «Иллюзии обмана 3»
Высоцкий сильно «не вписался»: много лет этот нюанс «Места встречи» никого не смущал — а вы задумывались, сколько лет Шарапову и Жеглову?
По цитате фильм узнать – как два пальца об асфальт, а наоборот? Взгляните на 5 кадров из советского кино и угадайте, что скажут герои
