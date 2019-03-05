Не только «Хрустальный» и «Подслушано в Рыбинске»: подборка из 10 российских детективов 2021–2025 годов, которые должен посмотреть каждый

Есть и вестерн, и войны с морскими дьяволами, и приквел «Спартака»: 4 зарубежных сериала, которые стартуют в декабре 2025 года

Как во «Французе», только с блинами и Сибирью: в новой комедии иностранец снова влюбляется в настоящую Россию — и теперь на Масленицу

«Выглядит космически круто»: не зря «Зверополис 2» собрал $556 млн за уик-энд – есть 3 причины пойти на него в кино сразу 4 декабря

Злодея убрали, добавили «жесть»: фильм «Чучело» почти дословно повторяет книгу, но 3 важных различия все-таки есть

Что такое «Маэстро» и куда послали Надю: на 5 вопросов о «Самой обаятельной и привлекательной» ответят лишь фанаты (тест)

Создательница «Киберслава» помогла Netflix выпустить лучшее аниме 2025 года: рейтинги выше, чем у «Истории Резе» и «Кейпоп-охотниц»

От скандальной таможни до радиоактивного Вегаса: 10 главных сериалов декабря – №1 сняли в России, а вышел крутой сканди-нуар

У «Спасти рядового Райана» есть менее популярное продолжение: рекордные 9.4 на IMDb, а вы о нем и не слышали

Мылодрамы, чтоб ты заплакала: Баста назвал 5 фильмов, над которыми «рыдает как собака» – об одном из них даже писал рэп