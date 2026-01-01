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Девчонки из Дерри
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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Девчонки из Дерри» (2018)
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Актеры сериала «Девчонки из Дерри»
Вся информация о сериале
Никола Кохлан
Nicola Coughlan
Clare Devlin
Луиза Харланд
Louisa Harland
Orla McCool
Сирша-Моника Джексон
Saoirse-Monica Jackson
Erin Quinn
Джеми-Ли О’Доннелл
Jamie-Lee O'Donnell
Michelle Mallon
Дилан Ллевелин
Dylan Llewellyn
James Maguire
Кэти Кира Кларк
Kathy Kiera Clarke
Sarah McCool
Тэра Линн О'
Tara Lynne O'Neill
Mary Quinn
Сиобан Эмси Суини
Siobhán McSweeney
Sister Michael
Томми Тирнан
Tommy Tiernan
Gerry Quinn
Йен Макэлхинни
Ian McElhinney
Джэми Бимиш
Jamie Beamish
Ciaran
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