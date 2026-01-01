Подглядела, что клинеры кладут в холодильник от вони: сделала так же – навсегда забыла про затхлость

Не сушу мяту и вам не советую — нашла способ, как сохранить ее аромат до зимы: радости нет предела

Скупаю в Fix Price плетёные корзины по 50 штук: дома и на даче им нашлось 10+ применений - радуюсь своей смекалке

2 свежих ужастика ученые признали по-настоящему страшными: «Обсессия» с «Хокумом» позорно пролетели мимо топ-10 «самых-самых»

Фанаты «Йеллоустона», сегодня можно плакать: спустя 5 лет после анонса сериал про ранчо «6666» отменили — причина достойная

До школы осталось 10 дней: 5 фильмов, которые помогут красиво проводить последние вечера лета с детьми

Не только Netflix и HBO: 5 недооценённых фантастических сериалов, которые стоят вашего внимания — №3 посмотрела залпом

«На одном дыхании»: 8 700 000 зрителей смотрят этот сериал от Netflix прямо сейчас — стал самым популярным меньше чем за 2 недели

На любви к «Кавказской пленнице» и «Иронии судьбы» этот тест не пройти: вспомните 5 фильмов СССР про август по кадру

Netflix снял самый дорогой индийский сериал – на RT 91% свежести, на IMDb — 8,6 из 10, но зрители сгорают от стыда