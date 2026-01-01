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Актёры 1 сезона сериала «Девчонки из Дерри» (2018)

Актеры сериала «Девчонки из Дерри» Вся информация о сериале
Никола Кохлан
Никола Кохлан Nicola Coughlan
Clare Devlin Луиза Харланд
Луиза Харланд Louisa Harland
Orla McCool Сирша-Моника Джексон
Сирша-Моника Джексон Saoirse-Monica Jackson
Erin Quinn Джеми-Ли О’Доннелл
Джеми-Ли О’Доннелл Jamie-Lee O'Donnell
Michelle Mallon Дилан Ллевелин
Дилан Ллевелин Dylan Llewellyn
James Maguire Кэти Кира Кларк
Кэти Кира Кларк Kathy Kiera Clarke
Sarah McCool
Тэра Линн О' Tara Lynne O'Neill
Mary Quinn
Сиобан Эмси Суини Siobhán McSweeney
Sister Michael
Томми Тирнан
Томми Тирнан Tommy Tiernan
Gerry Quinn Йен Макэлхинни
Йен Макэлхинни Ian McElhinney
Джэми Бимиш
Джэми Бимиш Jamie Beamish
Ciaran
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