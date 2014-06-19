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Вызов 2013 - 2015 7 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Вызов»
Все не слава Богу
Сезон 2 / Серия 1 19 июня 2014
В моей тайной жизни
Сезон 2 / Серия 2 26 июня 2014
Веревка и топор
Сезон 2 / Серия 3 3 июля 2014
Рабочие лошадки
Сезон 2 / Серия 4 10 июля 2014
Навреди
Сезон 2 / Серия 5 17 июля 2014
Дело рук этой женщины
Сезон 2 / Серия 6 24 июля 2014
Видели бы вы ее моими глазами
Сезон 2 / Серия 7 31 июля 2014
Ковыляя в Вифлеем
Сезон 2 / Серия 8 7 августа 2014
Нарисовано по памяти
Сезон 2 / Серия 9 14 августа 2014
Дно мира
Сезон 2 / Серия 10 21 августа 2014
Сломанная кукла
Сезон 2 / Серия 11 21 августа 2014
Все пройдет
Сезон 2 / Серия 12 28 августа 2014
Я почти молилась
Сезон 2 / Серия 13 28 августа 2014
О чем серия

Во 2 сезоне 7 серии сериала «Вызов» Датак очнулся и увидел Джалину – прислужницу Тарра – мертвой. Они провели ночь вместе. Теперь девушка лежит на пороге с пустыми глазами. Датак связывается с Юллом, чтобы оказать ему помощь и вынести труп.

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