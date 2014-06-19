Во 2 сезоне 4 серии сериала «Вызов» Найлз и Берлин везут специальное оборудование. На их караван нападает группа рейдеров, чьи лица скрыты за масками. Они уничтожают всех, кроме них. Перед тем, как уйти, один из них приказывает Найлзу снять одежду.
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