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Вызов 2013 - 2015 4 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Вызов»
Все не слава Богу
Сезон 2 / Серия 1 19 июня 2014
В моей тайной жизни
Сезон 2 / Серия 2 26 июня 2014
Веревка и топор
Сезон 2 / Серия 3 3 июля 2014
Рабочие лошадки
Сезон 2 / Серия 4 10 июля 2014
Навреди
Сезон 2 / Серия 5 17 июля 2014
Дело рук этой женщины
Сезон 2 / Серия 6 24 июля 2014
Видели бы вы ее моими глазами
Сезон 2 / Серия 7 31 июля 2014
Ковыляя в Вифлеем
Сезон 2 / Серия 8 7 августа 2014
Нарисовано по памяти
Сезон 2 / Серия 9 14 августа 2014
Дно мира
Сезон 2 / Серия 10 21 августа 2014
Сломанная кукла
Сезон 2 / Серия 11 21 августа 2014
Все пройдет
Сезон 2 / Серия 12 28 августа 2014
Я почти молилась
Сезон 2 / Серия 13 28 августа 2014
О чем серия

Во 2 сезоне 4 серии сериала «Вызов» Найлз и Берлин везут специальное оборудование. На их караван нападает группа рейдеров, чьи лица скрыты за масками. Они уничтожают всех, кроме них. Перед тем, как уйти, один из них приказывает Найлзу снять одежду.

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