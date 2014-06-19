Во 2 сезоне 1 серии сериала «Вызов» Датак, которого избрали градоначальником, оказался в заточении в лагере Земной Республики после того, как полковник Марш был убит. На его место пришел временно исполняющий обязанности мэра Найлз Поттинджер.
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