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Киноафиша Сериалы Вызов Сезоны Сезон 2 Серия 1

Вызов 2013 - 2015 1 серия 2 сезон

7.7 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Вызов»
Все не слава Богу
Сезон 2 / Серия 1 19 июня 2014
В моей тайной жизни
Сезон 2 / Серия 2 26 июня 2014
Веревка и топор
Сезон 2 / Серия 3 3 июля 2014
Рабочие лошадки
Сезон 2 / Серия 4 10 июля 2014
Навреди
Сезон 2 / Серия 5 17 июля 2014
Дело рук этой женщины
Сезон 2 / Серия 6 24 июля 2014
Видели бы вы ее моими глазами
Сезон 2 / Серия 7 31 июля 2014
Ковыляя в Вифлеем
Сезон 2 / Серия 8 7 августа 2014
Нарисовано по памяти
Сезон 2 / Серия 9 14 августа 2014
Дно мира
Сезон 2 / Серия 10 21 августа 2014
Сломанная кукла
Сезон 2 / Серия 11 21 августа 2014
Все пройдет
Сезон 2 / Серия 12 28 августа 2014
Я почти молилась
Сезон 2 / Серия 13 28 августа 2014
О чем серия

Во 2 сезоне 1 серии сериала «Вызов» Датак, которого избрали градоначальником, оказался в заточении в лагере Земной Республики после того, как полковник Марш был убит. На его место пришел временно исполняющий обязанности мэра Найлз Поттинджер.

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