В 4 сезоне 10 серии сериала «Уважаемые белые люди» очередная премьера Varsity Show преподносит сразу несколько сюрпризов для зрителей и непосредственных участников. Воссоединение старых друзей неожиданно принимает весьма эмоциональный оборот.
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