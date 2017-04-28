Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Уважаемые белые люди Сезоны Сезон 1 Серия 8

Уважаемые белые люди 2017 8 серия 1 сезон

5.6 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Уважаемые белые люди»
Глава 1
Сезон 1 / Серия 1 28 апреля 2017
Глава 2
Сезон 1 / Серия 2 28 апреля 2017
Глава 3
Сезон 1 / Серия 3 28 апреля 2017
Глава 4
Сезон 1 / Серия 4 28 апреля 2017
Глава 5
Сезон 1 / Серия 5 28 апреля 2017
Глава 6
Сезон 1 / Серия 6 28 апреля 2017
Глава 7
Сезон 1 / Серия 7 28 апреля 2017
Глава 8
Сезон 1 / Серия 8 28 апреля 2017
Глава 9
Сезон 1 / Серия 9 28 апреля 2017
Глава 10
Сезон 1 / Серия 10 28 апреля 2017
О чем серия

В 1 сезоне 8 серии сериала «Уважаемые белые люди» Лайонел хочет продемонстрировать, насколько широко распространены расовые предрассудки в Винчестере. Он собирается опубликовать материал о Трое, в связи с чем делает несколько поразительных открытий.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Заклятие монахини
Заклятие монахини 1 комментарий
Городские легенды: Парк кошмаров
Городские легенды: Парк кошмаров 2 комментария
Супермен
Супермен 14 комментариев
2 часа 50 минут безумия и Ди Каприо на взводе: вышел трейлер самого долгого и дорогого фильма Андерсона — Скорсезе одобрил бы (видео)
Маньяк написал о своих преступлениях книгу — а теперь вышел сериал: в «Дыме» показана правда, в которую не хочется верить
Вот это поворот: ИИ показал, как должен выглядеть книжный Драко Малфой — и это 100%-ая копия актера из «Поттера» (фото)
Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова
Ждете 3-й сезон «Ванпанчмена»? Рассказываем, что известно про дату выхода и сюжет
«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог
Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок
ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)
В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните
На ком женится Орхан Бей в сериале «Основание: Осман»? Увы, это не та, кого герой искренне любил
«Выделялась скулами и губами алого цвета»: ИИ создал портрет Махидевран по историческим описаниям — сценаристы все же не промахнулись (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше