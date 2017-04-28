В 1 сезоне 7 серии сериала «Уважаемые белые люди» почувствовав, что между Сэм и Реджи что-то есть, Гейб становится буквально одержим неуверенностью в своих отношениях. В связи с этим он делает неожиданное признание, которое повергает в шок Жоэль.
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