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Киноафиша Сериалы Уважаемые белые люди Сезоны Сезон 1 Серия 2

Уважаемые белые люди 2017 2 серия 1 сезон

6.1 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Уважаемые белые люди»
Глава 1
Сезон 1 / Серия 1 28 апреля 2017
Глава 2
Сезон 1 / Серия 2 28 апреля 2017
Глава 3
Сезон 1 / Серия 3 28 апреля 2017
Глава 4
Сезон 1 / Серия 4 28 апреля 2017
Глава 5
Сезон 1 / Серия 5 28 апреля 2017
Глава 6
Сезон 1 / Серия 6 28 апреля 2017
Глава 7
Сезон 1 / Серия 7 28 апреля 2017
Глава 8
Сезон 1 / Серия 8 28 апреля 2017
Глава 9
Сезон 1 / Серия 9 28 апреля 2017
Глава 10
Сезон 1 / Серия 10 28 апреля 2017
О чем серия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Уважаемые белые люди» скромный и мало кому известный журналист Лайонел почувствовал воодушевление после того, как его материал оказался на первой полосе. Он решает продемонстрировать миру свое истинное лицо.

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