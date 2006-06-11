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Киноафиша Сериалы Дэдвуд Сезоны Сезон 3 Серия 9

Дэдвуд 2004 - 2006 9 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Дэдвуд»
Подготовь своего Бога к войне
Сезон 3 / Серия 1 11 июня 2006
Я не тот, за кого вы меня принимаете
Сезон 3 / Серия 2 18 июня 2006
Истинные цвета
Сезон 3 / Серия 3 25 июня 2006
О признании и доверии
Сезон 3 / Серия 4 2 июля 2006
Двуглавый зверь
Сезон 3 / Серия 5 9 июля 2006
Богатый улов
Сезон 3 / Серия 6 16 июля 2006
Нелегальный коричник
Сезон 3 / Серия 7 23 июля 2006
Улыбка Дьявола
Сезон 3 / Серия 8 30 июля 2006
Театральное представление
Сезон 3 / Серия 9 6 августа 2006
Бесконечное напряжение
Сезон 3 / Серия 10 13 августа 2006
Дроздовое гнездо
Сезон 3 / Серия 11 20 августа 2006
Скажи ему что-нибудь хорошее
Сезон 3 / Серия 12 27 августа 2006
О чем серия

В 3 сезоне 9 серии сериала «Дэдвуд» происходит долгожданное открытие театра Лангрише. Все желающие могут посетить любительскую ночь города. Джарри требует аудиенции у Джорджа касательно будущих выборов. Тетя Лу узнает кое-что печальное о своем сыне.

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