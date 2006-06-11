В 3 сезоне 12 серии сериала «Дэдвуд» город и прилегающие территории готовятся к выборам округа, однако вполне вероятно, что результаты уже известны. Приближается победа Херста над Дэдвудом. Толливер выпускает гнев из-за своего бессилия.
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