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Киноафиша Сериалы Дэдвуд Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Дэдвуд» (2005)

Актеры сериала «Дэдвуд» Вся информация о сериале
Тимоти Олифант
Тимоти Олифант Timothy Olyphant
Seth Bullock Иэн МакШейн
Иэн МакШейн Ian McShane
Al Swearengen Молли Паркер
Молли Паркер Molly Parker
Alma Garret
Джим Бивер Jim Beaver
Whitney Ellsworth
У. Эрл Браун W. Earl Brown
Dan Dority
Ким Диккенс
Ким Диккенс Kim Dickens
Joanie Stubbs Брэд Дуриф
Брэд Дуриф Brad Dourif
Дэйтон Калли
Дэйтон Калли Dayton Callie
Charlie Utter Анна Ганн
Анна Ганн Anna Gunn
Martha Bullock Джон Хоукс
Джон Хоукс John Hawkes
Sol Star Джеффри Джоунс
Джеффри Джоунс Jeffrey Jones
A.W. Merrick Паула Малкомсон
Паула Малкомсон Paula Malcomson
Trixie
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