В 1 сезоне 6 серии сериала «Дэдвуд», пытаясь наказать убийцу, Буллок сталкивается с сопротивлением жителей города. Эл хочет, чтобы Фарнума наблюдал за Трикси и Альмой. Отцы этого поселения объединяют свои усилия, чтобы отыскать вакцину от оспы.
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