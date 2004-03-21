В 1 сезоне 12 серии сериала «Дэдвуд» генерал Крук въезжает в Дэдвуд со своими войсками, так называемыми «мстителями Кастера». Сверенджен разбирается с Янктоном и обретает нового сторонника. Буллок готов противостоять Расселу ради Альмы Гаррет.
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