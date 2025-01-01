Меню
Цитаты из сериала Дэдвуд

Al Swearengen Боль или ущерб не заканчивают мир. Ни отчаяние, ни чёртовы побои. Мир заканчивается, когда ты сдох. А до тех пор у тебя впереди много наказаний. Прими это как мужчина... и ответь тем же.
Mr. Wu Сука из Сан-Франциско!
Al Swearengen Пусть Господь упокоит души той бедной семьи... и п#зды за полцены в следующие 15 минут.
Al Swearengen В жизни приходится делать кучу вещей, которые ты, черт возьми, не хочешь делать. Часто именно это и есть жизнь... одно отвратительное д#рцо за другим.
E.B. Farnum Будь краток.
Calamity Jane Иди к чёрту!
Al Swearengen Объявить свои планы — хороший способ услышать, как бог смеётся.
Al Swearengen Ты хочешь, чтобы я тебе отсосала, пока разговариваю с тобой?
Judge Нет.
Al Swearengen Я не предлагал это лично.
Calamity Jane Может, я выпью чертово пиво, ради общения, да и потому что я чертов алкаш.
Joanie Stubbs Каков твой выбор?
Calamity Jane Что оно не было предварительно сглатывалось.
Том Натталл Мой велосипед уверенно проходит по набережной и трясине. Кто сомневается во мне... тот сам выбирает сосать х.#.
Al Swearengen Какова была твоя цель у Доктора?
Jewel Я в интересном положении!
[Джек только что был оправдан в убийстве Уайльда Билла Хикока]
Al Swearengen Как тебя зовут, Джек, да?
Jack McCall Да, сэр! Купите мне выпивку, я оставлю свой след.
Al Swearengen Оставайся в лагере, Джек - я сделаю свое для тебя.
Jack McCall Что, чёрт возьми, это должно означать?
Al Swearengen Это значит, что снаружи тебя ждет лошадь, на которую тебе стоит сесть, прежде чем кто-то убьет тебя, которому все равно на правильно и неправильно - или мне.
[Джек смотрит, как в бреду]
Al Swearengen Это лошадь, Джек. Прямо у моего заведения.
[шёпотом]
Al Swearengen Беги срань господня.
Рев. Х.У. Смит Когда я читаю писания, я не чувствую любви Христа, как раньше.
Каламити Джейн О, правда? Это плохо! Присоединяйся к чертовому клубу большинства из нас!
Ал Свирджен [к Сай Толливэру] Ты не хочешь быть рабом грязи с этого ###### момента,
[к Джоани Стоббс]
Ал Свирджен прости за мой французский.
Джоани Стоббс О, я говорю по-французски.
Уайлд Билл Хикок Вы знаете звук грома, миссис Гаррет?
Алма Гаррет Конечно.
Уайлд Билл Хикок Можете представить этот звук, если я вас попрошу?
Алма Гаррет Да, могу, мистер Хикок.
Уайлд Билл Хикок Ваш муж и я говорили об этом, и я сказал ему, чтобы он вернулся домой, чтобы избежать печального исхода. Но я не сказал этого громом. Мадам, прислушайтесь к громам.
Joanie Stubbs Ты составишь дама компанию?
Ellsworth Составлю, но это будет недёшево.
Al Swearengen Иногда мне хочется просто стукнуть их по голове, ограбить и сбросить тела в речку.
Cy Tolliver Но это было бы неправильно.
Al Swearengen Добро пожаловать в чёртов Дэдвуд!
Wild Bill Hickok Уверен, что хочешь прекратить играть, Джек? Игра всегда между тобой и тем, чтобы тебя назвали сукой.
Tom Nuttall Собрание закрыто, парни, выходите на улицу.
Wild Bill Hickok Твой провалившийся глаз, Джек, выглядит как капюшон на суке. Когда ты говоришь, твой рот напоминает суку, которая шевелится.
Jack McCall Я не собираюсь с тобой стреляться, Хикок.
Wild Bill Hickok Но ты будешь открывать свой сукин рот передо мной. И я это приму, чтобы сыграть в покер.
Al Swearengen [пока ему играет в ласках] Эй-эй-эй-эй, у тебя какое-то представление или что-то? Умерь... свой #... блин.
Seth Bullock [требуя условия на покупку участка] 1,000, сейчас. Если кто-либо в этой палатке, или в здании, которое мы построим, разложит игральные карты или нальёт выпивку или предложит услуги женщины, вы получаете обратно титул и держите наши чёртовы деньги.
Al Swearengen Что заставляет тебя говорить со мной в таком тоне?
Seth Bullock Я делаю встречное предложение.
Al Swearengen Ты приходишь в лагерь, арендуешь мой участок, а через шесть часов попадаешь в неприятности с Уайлом Биллом Хикоком, который поддерживает твои действия. На следующий день я должен продать тебе участок, начать бизнес, не спрашивая, кто, чёрт возьми, ты и что ты здесь делаешь?
Seth Bullock Что касается того, что произошло на улице, с участием Билла Хикока, это было неожиданное событие.
Al Swearengen Что?
Seth Bullock Это было неожидан... ное событие.
Al Swearengen О, неожиданное событие. Твой партнёр называет это совпадением. Так вот, с этим совпадением и неожиданным событием, смотрящими мне в лицо, и пятью другими чёртовыми вещами, на которые я должен обращать внимание, я всё равно делаю тебе разумное предложение, а ты отвечаешь оскорблением в своём собственном заведении.
Sol Star Сет не хотел тебя оскорбить, мистер Свиренджен.
Al Swearengen Убери это отсюда! Ты не знаешь ни черта о том, что здесь происходит! Ты не был здесь и не имеешь его доверенности, так почему бы тебе не заняться чем-то, чем вы обычно занимаетесь, когда не тратите время на болтовню или обман людей, получающих свои деньги честным трудом.
Seth Bullock Не надо так со мной разговаривать!
Al Swearengen О, не говори мне, как говорить в своём собственном чёртовом месте! Теперь вот моё встречное предложение к твоему встречному предложению - иди *на х#й*!
Sol Star Сет...
Al Swearengen Убери его... от меня!
Сет Буллок На полу пятно крови.
Ал Свеаренген Да, я... я к этому приду.
Cy Tolliver Цай Толливэр, мистер Уолкотт, как поживаете? И что вы пьёте?
Francis Wolcott Кентуккийский бурбон, если есть.
Cy Tolliver Налейте мистеру Уолкотту бурбон, Джек, и скажите, что он из Кентукки.
Ellsworth Ну что ж, я наконец-то заполучил рабочий золотой участок.
Joanie Stubbs Ну, сэр, это что, чертова правда?
Ellsworth Черт возьми, какой же это рабочий золотой участок, и если бы мы лучше знали друг друга, я бы добавил сюда "блядский".
Joanie Stubbs Если бы ты это сделал, я бы попыталась поймать это.
Ellsworth Рабочий блядский золотой участок, Жоани, и спасибо, что позволила мне выразиться во всей красе.
Ревери Х.У. Смит Это воля Божья. Не знать её - моя доля страданий.
Док Кокран А есть ли какая-то боль, способная соперничать с незнанием?
Ревери Х.У. Смит Я не испытываю боли. Я чувствую новые запахи, и есть части моего тела, которые я не чувствую, и Его - и Его любовь.
Док Кокран И ты хочешь продолжать в таком состоянии?
Ревери Х.У. Смит Пока Он этого пожелает, это моя часть. Бояться - тоже.
Док Кокран Ну, если это Его воля, Ревери, Он сукин сын.
Jack McCall Нам стоит пожать руки или что-то вроде этого, разрядить атмосферу? Ты как думаешь, насколько я тупой?
Wild Bill Hickok Не знаю. Я только что тебя встретил.
Al Swearengen Будь в моём заведении через два часа, мы тут, блядь, правительство формируем.
Doc Cochran Когда ты хихикаешь, ты воняешь мочой.
Wild Bill Hickok В какой-то чертовой момент человек должен прекратить спорить сам с собой и чувствовать себя в два раза большим дураком, каким он и есть, потому что не может стать тем, кем пытается быть каждый чертов день, не дожив до ужина и не облажавшись. Я не хочу это больше терпеть, ты понимаешь меня, Чарли? И я не хочу, чтобы ты не останавливался мне на ухо. Можешь оставить меня в покое так, как я хочу?
Ал Свиренджен Клянусь этим: каждый день, что вдова сидит на своей заднице в Нью-Йорке, смотрит на закат на западе и думает про себя: "Боже, благослови вас, неучей, ***к***у***в*** в Дэдвуде, которые усердно стараются и имеют мало денег, чтобы добавить к моему постоянно растущему состоянию," она будет в безопасности от хитростей Алла Свиренджена.
Al Swearengen Покажи пенни под носом у жида; если у них есть хоть капля жизни, то сразу приведет их в чувство.
Каламити Джейн Ты с этим уродом по своей воле, Док?
Док Кохрэн Да, да, именно так. Я бы предпочёл быть везучим, чем умным.
Francis Wolcott Я грешник, не надеющийся на прощение. Но я не государственный чиновник.
Trixie Ступай осторожно, кто живёт надеждой на писечки.
Ал Свиренджен [к Сету Буллоку] Ты не хотел бы так на меня смотреть.
Al Swearengen Если я блею, когда говорю, это потому что меня только что нах##ли.
Al Swearengen Не ###### меня Элом!
E.B. Farnum Подруга Хикока, которая не совсем женщина, где-то пропадает. Сирота с квадратной головой под опекой вдовы. Вдова чувствует себя обозлённой. Она попросила меня найти ей помощь. Я предложил инвалида.
Calamity Jane Я пьяна. Верно. А тебе-то что за х#й?
Miles Anderson Боже благослови вас, мистер Свиренджен.
Al Swearengen Что ж, маловероятно. Но мои перспективы только что улучшились.
E.B. Farnum Отдельные комнаты, я это уладю к завтрашнему дню, но сегодня я не могу это исправить, если только вы не убьёте гостя.
Al Swearengen Я хочу знать, кто нарезал чёртово сыр.
Seth Bullock Если снова начнётся стрельба, мы ответим. Вызываешь полицию в Сампсоне, это не значит, что потом можешь её отменить только потому, что напился и популярен в payday.
[Мозе Мануэлю требуются деньги обратно за его траты в Бэлла Юнион]
Francis Wolcott Включая молодёжь, мистер Мануэль? Почему бы и не красоту? Возможно, не вполне восстановленную, но как новое, не подлежащее обсуждению условие? Неужели вы не хотели бы, чтобы ваш брат Чарли воскрес? Не будете ли вы настаивать на том, чтобы ваша зависть к нему была искоренена? Уверен, вы настаиваете, чтобы Чарли сохранил определенные недостатки - его невыносимые самомнения, например, которые радовали вас в жизни, и были вашей целью, если таковая у вас была. Подозреваю, вы бы хотели убрать те качества, которые заставляли вас любить его, и ту беспечность, которая позволила вам пролить его кровь.
Francis Wolcott [Моз достает свой пистолет и получает выстрел от охраны Бэлла Юнион] Я хочу поговорить с Буллоком.
Cy Tolliver Позовите чёртова доктора! Я мог бы уладить это.
Francis Wolcott По моему приказу, мистер Толливер, Ли сожжет это здание, калеча вас до, во время или после, как я укажу, или когда он решит, если я не запрещу.
Cy Tolliver О, всё моё внимание в вашем распоряжении.
Calamity Jane Те, кого спасает Джейн Каламити, остаются чертовски спасенными.
Ал Свиренджен Не забудь убить Тима.
Хьюго Джарри А вы, мистер Уолкотт, для меня — самое грустное разочарование из всех.
Фрэнсис Уолкотт Часто и сам с собой.
Уайлд Билл Хикок [о его прозвищах для Сета] "Монтана" тебя устраивает?
Сет Буллок Единственное прозвище, что у меня было, это "Лень."
Уайлд Билл Хикок Не похоже на тебя.
Каламити Джейн [о Уайлд Билле] Я не буду пьянствовать на его могиле и не смогу оставаться трезвой.
Al Swearengen Уайлд Билл Хикок и те двое, что прошли мимо тебя внизу, спасают этого хлюпика; скажи Неду остаться, чтобы они посмотрели, что kid скажет о нем.
Persimon Phil Уайлд Билл Хикок?
Al Swearengen А Нед бросает...
Persimon Phil Против Уайлда Билла Хикока?
Al Swearengen Против Хикока и этого другого ублюдка, который достает почти так же быстро, так что неясно, кто же выстрелил Неда в голову.
E.B. Farnum Некая старая итальянская максима подходит к нашей ситуации, подробности которой ускользнули от меня.
Francis Wolcott Суть в том, что мне не повезло, да?
E.B. Farnum Тогда они так говорили?
Trixie Я говорил о том, что поищу топор и пилу, и если найду, то не стану их использовать для постройки ничего. В любом случае, тебе бы хотелось получить бесплатный у#?#?
Cy Tolliver Если ты будешь задавать вопросы в таком тоне и тыкать в меня пальцем, я скажу тебе, чтоб ты #у#ился.
Al Swearengen Как там твой крем для письки? Может, попробовать намазать им свою жопу?
E.B. Farnum Чёртова трясина из мочи и быдло######!
Рев. Х.У. Смит Господи, даруй мне стремиться скорее утешать, чем быть утешённым, понимать, чем быть понятым, любить, чем быть любимым... а остальное я забуду.
Al Swearengen Подмышки чистые? П#зды заплетены?
Seth Bullock [Солу Стару, который только что напомнил Сету сделать что-то] Есть что-то ещё в твоём расписании, с чем я отстаю?
E.B. Farnum [Темп, репетируя свой ответ на предложение миссис Гаррет купить его отель] Мадам, в chambers моего сердца бьется любовь ко всем кривым доскам этого убогого строения, этого здания. Это здание, его искривленные половицы и...
Richardson [уроняет посуду на фоне] Фу!
E.B. Farnum Почему даже в Ричардсоне, моем поваре, мои глаза видят любимого домашнего питомца, который каким-то образом идет на двух ногах - вижу в Ричардсоне туповатого ребенка, но все же любимого.
Cy Tolliver С тобой сложно дружить.
Francis Wolcott Ты прав.
E.B. Farnum Лжёшь? Я?
Al Swearengen Они вмешиваются в чужие дела; и делают дела других своими - эти купленные, никчёмные м#д@ки.
Tom Mason Хикок, о ком ты?
Al Swearengen О, п#зд#н большой.
Persimon Phil Большой п#зд#н, когда он стоит перед тобой.
Al Swearengen Один в ухо сзади, я бы хотел посмотреть, как он будет рваться.
Sol Star Затупленные способности!
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Иэн МакШейн
Иэн МакШейн
Ian McShane
Кион Янг
Кион Янг
Keone Young
Уильям Сэндерсон
Робин Вайгерт
Robin Weigert
Ким Диккенс
Ким Диккенс
Kim Dickens
Леон Риппи
Leon Rippy
Гаррет Диллахант
Гаррет Диллахант
Garret Dillahunt
Рэй МакКиннон
Рэй МакКиннон
Ray McKinnon
Кит Кэррэдин
Keith Carradine
Молли Паркер
Молли Паркер
Molly Parker
Джим Бивер
Jim Beaver
Пауэрс Бут
Powers Boothe
Тимоти Олифант
Тимоти Олифант
Timothy Olyphant
Джон Хоукс
Джон Хоукс
John Hawkes
Брэд Дуриф
Брэд Дуриф
Brad Dourif
Паула Малкомсон
Паула Малкомсон
Paula Malcomson
Грег Сайпс
Стивен Тоболовски
Стивен Тоболовски
Stephen Tobolowsky
Ник Офферман
Ник Офферман
Nick Offerman
