Wild Bill HickokНо ты будешь открывать свой сукин рот передо мной. И я это приму, чтобы сыграть в покер.
Al Swearengen[пока ему играет в ласках] Эй-эй-эй-эй, у тебя какое-то представление или что-то? Умерь... свой #... блин.
Seth Bullock[требуя условия на покупку участка] 1,000, сейчас. Если кто-либо в этой палатке, или в здании, которое мы построим, разложит игральные карты или нальёт выпивку или предложит услуги женщины, вы получаете обратно титул и держите наши чёртовы деньги.
Al SwearengenТы приходишь в лагерь, арендуешь мой участок, а через шесть часов попадаешь в неприятности с Уайлом Биллом Хикоком, который поддерживает твои действия. На следующий день я должен продать тебе участок, начать бизнес, не спрашивая, кто, чёрт возьми, ты и что ты здесь делаешь?
Seth BullockЧто касается того, что произошло на улице, с участием Билла Хикока, это было неожиданное событие.
Al SwearengenО, неожиданное событие. Твой партнёр называет это совпадением. Так вот, с этим совпадением и неожиданным событием, смотрящими мне в лицо, и пятью другими чёртовыми вещами, на которые я должен обращать внимание, я всё равно делаю тебе разумное предложение, а ты отвечаешь оскорблением в своём собственном заведении.
Sol StarСет не хотел тебя оскорбить, мистер Свиренджен.
Al SwearengenУбери это отсюда! Ты не знаешь ни черта о том, что здесь происходит! Ты не был здесь и не имеешь его доверенности, так почему бы тебе не заняться чем-то, чем вы обычно занимаетесь, когда не тратите время на болтовню или обман людей, получающих свои деньги честным трудом.
Wild Bill HickokВ какой-то чертовой момент человек должен прекратить спорить сам с собой и чувствовать себя в два раза большим дураком, каким он и есть, потому что не может стать тем, кем пытается быть каждый чертов день, не дожив до ужина и не облажавшись. Я не хочу это больше терпеть, ты понимаешь меня, Чарли? И я не хочу, чтобы ты не останавливался мне на ухо. Можешь оставить меня в покое так, как я хочу?
Ал СвирендженКлянусь этим: каждый день, что вдова сидит на своей заднице в Нью-Йорке, смотрит на закат на западе и думает про себя: "Боже, благослови вас, неучей, ***к***у***в*** в Дэдвуде, которые усердно стараются и имеют мало денег, чтобы добавить к моему постоянно растущему состоянию," она будет в безопасности от хитростей Алла Свиренджена.
Al SwearengenПокажи пенни под носом у жида; если у них есть хоть капля жизни, то сразу приведет их в чувство.
Каламити ДжейнТы с этим уродом по своей воле, Док?
Док КохрэнДа, да, именно так. Я бы предпочёл быть везучим, чем умным.
Francis WolcottЯ грешник, не надеющийся на прощение. Но я не государственный чиновник.
TrixieСтупай осторожно, кто живёт надеждой на писечки.
Ал Свиренджен[к Сету Буллоку] Ты не хотел бы так на меня смотреть.
Al SwearengenЕсли я блею, когда говорю, это потому что меня только что нах##ли.
E.B. FarnumПодруга Хикока, которая не совсем женщина, где-то пропадает. Сирота с квадратной головой под опекой вдовы. Вдова чувствует себя обозлённой. Она попросила меня найти ей помощь. Я предложил инвалида.
Calamity JaneЯ пьяна. Верно. А тебе-то что за х#й?
Miles AndersonБоже благослови вас, мистер Свиренджен.
Al SwearengenЧто ж, маловероятно. Но мои перспективы только что улучшились.
E.B. FarnumОтдельные комнаты, я это уладю к завтрашнему дню, но сегодня я не могу это исправить, если только вы не убьёте гостя.
Seth BullockЕсли снова начнётся стрельба, мы ответим. Вызываешь полицию в Сампсоне, это не значит, что потом можешь её отменить только потому, что напился и популярен в payday.
[Мозе Мануэлю требуются деньги обратно за его траты в Бэлла Юнион]
Francis WolcottВключая молодёжь, мистер Мануэль? Почему бы и не красоту? Возможно, не вполне восстановленную, но как новое, не подлежащее обсуждению условие? Неужели вы не хотели бы, чтобы ваш брат Чарли воскрес? Не будете ли вы настаивать на том, чтобы ваша зависть к нему была искоренена? Уверен, вы настаиваете, чтобы Чарли сохранил определенные недостатки - его невыносимые самомнения, например, которые радовали вас в жизни, и были вашей целью, если таковая у вас была. Подозреваю, вы бы хотели убрать те качества, которые заставляли вас любить его, и ту беспечность, которая позволила вам пролить его кровь.
Francis Wolcott[Моз достает свой пистолет и получает выстрел от охраны Бэлла Юнион] Я хочу поговорить с Буллоком.
Cy TolliverПозовите чёртова доктора! Я мог бы уладить это.
Francis WolcottПо моему приказу, мистер Толливер, Ли сожжет это здание, калеча вас до, во время или после, как я укажу, или когда он решит, если я не запрещу.
Cy TolliverО, всё моё внимание в вашем распоряжении.
Calamity JaneТе, кого спасает Джейн Каламити, остаются чертовски спасенными.
Seth Bullock[Солу Стару, который только что напомнил Сету сделать что-то] Есть что-то ещё в твоём расписании, с чем я отстаю?
E.B. Farnum[Темп, репетируя свой ответ на предложение миссис Гаррет купить его отель] Мадам, в chambers моего сердца бьется любовь ко всем кривым доскам этого убогого строения, этого здания. Это здание, его искривленные половицы и...
Richardson[уроняет посуду на фоне] Фу!
E.B. FarnumПочему даже в Ричардсоне, моем поваре, мои глаза видят любимого домашнего питомца, который каким-то образом идет на двух ногах - вижу в Ричардсоне туповатого ребенка, но все же любимого.