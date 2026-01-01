Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Академия смерти
Сезоны
Сезон 1
Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Академия смерти» (2019)
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Похожие
Места съёмок
Актеры сериала «Академия смерти»
Вся информация о сериале
Бенедикт Вонг
Benedict Wong
Master Lin
Benjamin Wadsworth
Benjamin Wadsworth
Marcus Lopez Arguello
Лана Кондор
Lana Condor
Мария Габриела де Фария
María Gabriela de Faria
Luke Tennie
Лиам Джеймс
Liam James
Тэйлор Хиксон
Taylor Hickson
Мишель Дювал
Michel Duval
Chico
Шиван Уильямс
Siobhan Williams
Райан Роббинс
Ryan Robbins
Эрика Серра
Erica Cerra
Оливия Ченг
Olivia Cheng
Том Стивенс
Tom Stevens
Брайан Посен
Brian Posehn
Френч Стюарт
French Stewart
Sean Depner
Джек Джиллетт
Jack Gillett
Плинтус старит ремонт — этот прием давно в прошлом: дизайнеры прячут стыки иначе, и комната сразу тянет на «люкс»
Хозяйки помешались на «умных» корейских тряпках из Fix Price — 7 мест, где они работают в разы лучше обычных
В августе скупаю болгарский перец ящиками — и запекаю: узнала у шеф-повара рецепт умопомрачительного лечо
Не Фродо и не Арагорн: кого Толкин на самом деле называл главным героем «Властелина колец» — в фильмах все исказили
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
«В бой идут одни старики», а в тест – фанаты фильма: на 5 вопросов о нем ответят только знатоки
10 лучших фильмов 2026 года с высокими оценками — от 7,1 до 8,5 баллов на IMDb: обязательны к просмотру, если любите кино
Лучшие сериалы НТВ 2026 года: 6 детективов и драм, ради которых стоит включить телевизор
«От улыбки станет всем светлей»: угадаете 6 советских фильмов всего по одному улыбающемуся герою? (тест)
Шерлок вышел на пенсию и попал в «10 негритят» в свежем детективе Netflix: 4 серии, 1 тело и целых 12 подозреваемых
Этому детективу СССР уже 40+ лет, а он смотрится на одном дыхании: «включаешь на 5 минут – и уже не хочется уходить»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить