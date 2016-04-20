В 3 сезоне 5 серии сериала «Бездельник» Кевин и Клайд оказывают содействие призраку, который при жизни был знаменитым диджеем. Он нужен им для того, чтобы получить возможность оказаться в закрытом ночном заведении с очень представительной публикой.
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