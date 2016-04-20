В 3 сезоне 2 серии сериала «Бездельник» после появления Руфи Кевин может вернуться. Однако не до конца – он по-прежнему обитает в массажном салоне. Ему необходимо что-то предпринять, чтобы заработать немного средств для существования.
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