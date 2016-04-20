В 3 сезоне 12 серии сериала «Бездельник» плану Кевина по стремительному обогащению не удается реализоваться. Ему помешал дух фокусника из 1980-х, который так и не смог завершить свой последний цирковой номер. Клайд занят необычным ужином.
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