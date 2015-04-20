Во 2 сезоне 9 серии сериала «Бездельник» прекрасный отдых, которому предавались Кевин и Сью в гостинице Waldorf Astoria, оказался бестактно прерван. Конечно, причина кроется в появившемся призраке. И не кого-нибудь, а самого президента Линкольна.
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