Во 2 сезоне 6 серии сериала «Бездельник» Кевин снова связывается с миром мертвых. На сей раз ему необходимо оказать содействие мятежной душе человека, который при жизни работал дворником. Милли похищает Сью с необычной целью.
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