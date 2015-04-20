Во 2 сезоне 2 серии сериала «Бездельник» Кевин оказывает содействие заведению, где частенько появляется привидение. Многие считают, что призрак принадлежит предыдущему шеф-повару. Кроме того, Кевин готовится к романтическому свиданию со Сью.
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