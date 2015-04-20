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Киноафиша Сериалы Бездельник Сезоны Сезон 2 Серия 10

Бездельник 2014 - 2016 10 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Бездельник»
Экзорцизм
Сезон 2 / Серия 1 20 апреля 2015
Столик для Сью
Сезон 2 / Серия 2 20 апреля 2015
Призраки просто хотят повеселиться
Сезон 2 / Серия 3 20 апреля 2015
Последний танец с Эдит Джейн
Сезон 2 / Серия 4 20 апреля 2015
Вождь
Сезон 2 / Серия 5 20 апреля 2015
Умница Уилл Хантинг
Сезон 2 / Серия 6 20 апреля 2015
Эффект фугу
Сезон 2 / Серия 7 20 апреля 2015
Задача отшлепать
Сезон 2 / Серия 8 20 апреля 2015
Призрак освобождения
Сезон 2 / Серия 9 20 апреля 2015
Не святая троица
Сезон 2 / Серия 10 20 апреля 2015
Свет от старого фотоаппарата
Сезон 2 / Серия 11 20 апреля 2015
Призрак рождественских подарков
Сезон 2 / Серия 12 20 апреля 2015
Средний палец
Сезон 2 / Серия 13 20 апреля 2015
О чем серия

Во 2 сезоне 10 серии сериала «Бездельник» Кевин и Сью испытывают чувство разочарования. Они пришли к тому, что им необходимо завершить свои романтические отношения. Проблема в том, что парочке не удается сделать этого... физически.

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