В 1 сезоне 5 серии сериала «Битые пиксели» отец Ники хочет наладить дружеский контакт со своим сыном. Для этого он тоже решил освоить видеоигру Kingdom Scrolls. Однако все становится не так просто, когда Ники решает убить своего отца в игре.
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