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Битые пиксели 2019 3 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Битые пиксели»
Медведи
Сезон 1 / Серия 1 28 марта 2019
Танадаал
Сезон 1 / Серия 2 28 марта 2019
Обручение
Сезон 1 / Серия 3 28 марта 2019
Большой нос
Сезон 1 / Серия 4 28 марта 2019
Отцеубийство
Сезон 1 / Серия 5 28 марта 2019
Мать-улей
Сезон 1 / Серия 6 28 марта 2019
О чем серия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Битые пиксели» Мэг и Ники приняли серьезное решение: они свяжут жизнь своих компьютерных прототипов узами брака в онлйн-игре. Однако все оказывается не так просто и радужно, как они себе представляли.

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