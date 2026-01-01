Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Код сна» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Подводная лодка Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Подводная лодка» (2020)

Актеры сериала «Подводная лодка» Вся информация о сериале
Том Влашиха
Том Влашиха Tom Wlaschiha
Рошелль Нил Rochelle Neil
Cassandra Lloyd
Клеменс Шик
Клеменс Шик Clemens Schick
Johannes von Reinhartz
Штефан Конарске Stefan Konarske
Ulrich Wrangel
Рик Окон Rick Okon
Klaus Hoffmann
Леонард Шайхер
Леонард Шайхер Leonard Scheicher
Frank Strasser Майкл МакЭлхаттон
Майкл МакЭлхаттон Michael McElhatton
Thomas O'Leary Кевин МакНэлли
Кевин МакНэлли Kevin McNally
Франц Динда Franz Dinda
Robert Ehrenberg
Роберт Штадлобер Robert Stadlober
Hinrich Laudrup
Пит Буковски Pit Bukowski
Pips Lüders Джулиус Фельдмайер
Джулиус Фельдмайер Julius Feldmeier
Eugen Strelitz
Йоахим Ферстер Joachim Foerster
Ralf Grothe
Флер Жеффрие
Флер Жеффрие Fleur Geffrier
Margot Bostal
Маринад-пятиминутка для дешевого мяса: даже жесткая свинина будет мягче и вкуснее, чем в ресторане (все из-за «секретной» добавки)
Еловые шишки засыпаю солью — и весь год в квартире пахнет, как в таежном раю: гости с порога просят раскрыть секрет
Пластиковый экран под ванной — прошлый век и колхоз: 4 замены, которые сразу делают интерьер современнее
Если наберёте 9 из 9 — Кар-Карыч вами бы гордился! Забавный тест по самым неожиданным героям «Смешариков»
«На одном дыхании»: 8 700 000 зрителей смотрят этот сериал от Netflix прямо сейчас — стал самым популярным меньше чем за 2 недели
HBO переснял провальный боевик с Рейнольдсом и получился шедевр: 95% у критиков и лучший средний рейтинг во вселенной Ганна
До школы осталось 10 дней: 5 фильмов, которые помогут красиво проводить последние вечера лета с детьми
Netflix снял самый дорогой индийский сериал – на RT 91% свежести, на IMDb — 8,6 из 10, но зрители сгорают от стыда
«Поднятию уровня» осталось 2 года жизни: главный конкурент Джин-Ву доберется до экранов в 2028-м, и дальше «пиши пропало»
Всего 4–7 серий: 5 шикарных мини-сериалов Netflix, которые можно посмотреть за один день, а то и меньше
2 свежих ужастика ученые признали по-настоящему страшными: «Обсессия» с «Хокумом» позорно пролетели мимо топ-10 «самых-самых»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше