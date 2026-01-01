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Киноафиша Сериалы Тьма Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Тьма» (2019)

Актеры сериала «Тьма» Вся информация о сериале
Луис Хофманн
Луис Хофманн Louis Hofmann
Jonas Kahnwald
Макс Шиммельпфенниг Max Schimmelpfennig
Noah 1921
Сандра Боргманн
Сандра Боргманн Sandra Borgmann
Elisabeth Doppler 2053 Лиза Викари
Лиза Викари Lisa Vicari
Martha Nielsen Каролина Эйхгорн
Каролина Эйхгорн Karoline Eichhorn
Charlotte Doppler
Роман Книжка Roman Knizka
Хелена Пейске Helena Pieske
Agnes Nielsen 1921
Андреас Пичман
Андреас Пичман Andreas Pietschmann
The Stranger Марк Вашке
Марк Вашке Mark Waschke
Noah Себастьян Рудольф
Себастьян Рудольф Sebastian Rudolph
Michael Kahnwald Анна Ратте-Полле
Анна Ратте-Полле Anne Ratte-Polle
Луизе Хейер
Луизе Хейер Luise Heyer
Майя Шёне Maja Schöne
Hannah Kahnwald
Карлотта фон Фалькенхайн Carlotta von Falkenhayn
Elisabeth Doppler
Сильвестр Грот
Сильвестр Грот Sylvester Groth
Investigator Clausen Штефан Кампвирт
Штефан Кампвирт Stephan Kampwirth
Peter Doppler Антье Трауэ
Антье Трауэ Antje Traue
Джулика Дженкинс Julika Jenkins
Оливер Мазуччи
Оливер Мазуччи Oliver Masucci
Ulrich Nielsen Йордис Трибель
Йордис Трибель Jördis Triebel
Katharina Nielsen Флориан Панцнер
Флориан Панцнер Florian Panzner
Daniel Kahnwald 1954
Мориц Ян Moritz Jahn
Magnus Nielsen
Вольфрам Кох Wolfram Koch
Себастьян Хюльк
Себастьян Хюльк Sebastian Hülk
Питер Бенедикт
Питер Бенедикт Peter Benedict
Aleksander Tiedemann
Карина Визе Carina Wiese
Джина Стибиц
Джина Стибиц Gina Stiebitz
Franziska Doppler
Винфрид Глатцедер Winfried Glatzeder
Old Ulrich Nielsen 1987
Лиза Кройцер Lisa Kreuzer
Claudia Tiedemann
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