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Актёры 2 сезона сериала «Тьма» (2019)
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Актеры сериала «Тьма»
Вся информация о сериале
Луис Хофманн
Louis Hofmann
Jonas Kahnwald
Макс Шиммельпфенниг
Max Schimmelpfennig
Noah 1921
Сандра Боргманн
Sandra Borgmann
Elisabeth Doppler 2053
Лиза Викари
Lisa Vicari
Martha Nielsen
Каролина Эйхгорн
Karoline Eichhorn
Charlotte Doppler
Роман Книжка
Roman Knizka
Хелена Пейске
Helena Pieske
Agnes Nielsen 1921
Андреас Пичман
Andreas Pietschmann
The Stranger
Марк Вашке
Mark Waschke
Noah
Себастьян Рудольф
Sebastian Rudolph
Michael Kahnwald
Анна Ратте-Полле
Anne Ratte-Polle
Луизе Хейер
Luise Heyer
Майя Шёне
Maja Schöne
Hannah Kahnwald
Карлотта фон Фалькенхайн
Carlotta von Falkenhayn
Elisabeth Doppler
Сильвестр Грот
Sylvester Groth
Investigator Clausen
Штефан Кампвирт
Stephan Kampwirth
Peter Doppler
Антье Трауэ
Antje Traue
Джулика Дженкинс
Julika Jenkins
Оливер Мазуччи
Oliver Masucci
Ulrich Nielsen
Йордис Трибель
Jördis Triebel
Katharina Nielsen
Флориан Панцнер
Florian Panzner
Daniel Kahnwald 1954
Мориц Ян
Moritz Jahn
Magnus Nielsen
Вольфрам Кох
Wolfram Koch
Себастьян Хюльк
Sebastian Hülk
Питер Бенедикт
Peter Benedict
Aleksander Tiedemann
Карина Визе
Carina Wiese
Джина Стибиц
Gina Stiebitz
Franziska Doppler
Винфрид Глатцедер
Winfried Glatzeder
Old Ulrich Nielsen 1987
Лиза Кройцер
Lisa Kreuzer
Claudia Tiedemann
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