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Киноафиша Сериалы Тьма Сезоны Сезон 1 Серия 9

Тьма 2017 - 2020 9 серия 1 сезон

8.8 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Тьма»
Секрет
Сезон 1 / Серия 1 1 декабря 2017
Чтение
Сезон 1 / Серия 2 1 декабря 2017
Прошлое и настоящее
Сезон 1 / Серия 3 1 декабря 2017
Двойная жизнь
Сезон 1 / Серия 4 1 декабря 2017
Истина
Сезон 1 / Серия 5 1 декабря 2017
Так был создан мир
Сезон 1 / Серия 6 1 декабря 2017
Распутье
Сезон 1 / Серия 7 1 декабря 2017
Что посеешь, то и пожнешь
Сезон 1 / Серия 8 1 декабря 2017
Есть всё
Сезон 1 / Серия 9 1 декабря 2017
Альфа и Омега
Сезон 1 / Серия 10 1 декабря 2017
О чем серия

В 1 сезоне 9 серии сериала «Тьма» Ной рассказывает Хельге о своем намерении спасти человечество, идейно связывая себя с библейским Ноем. Ханна намерена разрушить жизнь Ульрика. Бартош встречается с Ноем и соглашается помочь ему с его планом.

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