В 1 сезоне 9 серии сериала «Тьма» Ной рассказывает Хельге о своем намерении спасти человечество, идейно связывая себя с библейским Ноем. Ханна намерена разрушить жизнь Ульрика. Бартош встречается с Ноем и соглашается помочь ему с его планом.
«Это не анонс»: создатель «Игры в кальмара» объяснил появление Кейт Бланшетт в финале
Вот это поворот: ИИ показал, как должен выглядеть книжный Драко Малфой — и это 100%-ая копия актера из «Поттера» (фото)
Общались только жестами? Действительно ли Сулейман запретил говорить во дворце после смерти Хюррем
Ждете 3-й сезон «Ванпанчмена»? Рассказываем, что известно про дату выхода и сюжет
ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)
Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры
«Выделялась скулами и губами алого цвета»: ИИ создал портрет Махидевран по историческим описаниям — сценаристы все же не промахнулись (фото)
Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова
«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог
С «Интерстелларом» все понятно: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов по кадрам с космонавтами? (тест)
В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail