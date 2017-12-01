В 1 сезоне 7 серии сериала «Тьма» Ульрик подозревает Хельге в похищении детей и потому приходит в дом престарелых, чтобы допросить его, чем пугает старика. Йонас находит Миккеля, но Незнакомец предупреждает его, что в этом случае Йонас не родится.
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