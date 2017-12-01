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Киноафиша Сериалы Тьма Сезоны Сезон 1 Серия 7

Тьма 2017 - 2020 7 серия 1 сезон

8.8 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Тьма»
Секрет
Сезон 1 / Серия 1 1 декабря 2017
Чтение
Сезон 1 / Серия 2 1 декабря 2017
Прошлое и настоящее
Сезон 1 / Серия 3 1 декабря 2017
Двойная жизнь
Сезон 1 / Серия 4 1 декабря 2017
Истина
Сезон 1 / Серия 5 1 декабря 2017
Так был создан мир
Сезон 1 / Серия 6 1 декабря 2017
Распутье
Сезон 1 / Серия 7 1 декабря 2017
Что посеешь, то и пожнешь
Сезон 1 / Серия 8 1 декабря 2017
Есть всё
Сезон 1 / Серия 9 1 декабря 2017
Альфа и Омега
Сезон 1 / Серия 10 1 декабря 2017
О чем серия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Тьма» Ульрик подозревает Хельге в похищении детей и потому приходит в дом престарелых, чтобы допросить его, чем пугает старика. Йонас находит Миккеля, но Незнакомец предупреждает его, что в этом случае Йонас не родится.

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