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Киноафиша Сериалы Тьма Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Тьма» (2017)

Актеры сериала «Тьма» Вся информация о сериале
Штефан Кампвирт
Штефан Кампвирт Stephan Kampwirth
Peter Doppler Каролина Эйхгорн
Каролина Эйхгорн Karoline Eichhorn
Charlotte Doppler Андреас Пичман
Андреас Пичман Andreas Pietschmann
The Stranger Луис Хофманн
Луис Хофманн Louis Hofmann
Jonas Kahnwald
Герман Бейер Hermann Beyer
Helge Doppler
Майя Шёне Maja Schöne
Hannah Kahnwald
Лиза Викари
Лиза Викари Lisa Vicari
Martha Nielsen Себастьян Хюльк
Себастьян Хюльк Sebastian Hülk
Egon Tiedemann 1953
Вальтер Крайе Walter Kreye
Tronte Nielsen
Питер Бенедикт
Питер Бенедикт Peter Benedict
Aleksander Tiedemann Оливер Мазуччи
Оливер Мазуччи Oliver Masucci
Ulrich Nielsen Анна Ратте-Полле
Анна Ратте-Полле Anne Ratte-Polle
Ines Kahnwald 1986 Джина Стибиц
Джина Стибиц Gina Stiebitz
Franziska Doppler
Кристиан Штайер Christian Steyer
H.G. Tannhaus 1986
Лиза Кройцер Lisa Kreuzer
Claudia Tiedemann
Мориц Ян Moritz Jahn
Magnus Nielsen
Ludger Bökelmann
Ulrich Nielsen 1986
Штефания Амарелль Stephanie Amarell
Charlotte Doppler 1986
Ангела Винклер
Ангела Винклер Angela Winkler
Ines Kahnwald Йордис Трибель
Йордис Трибель Jördis Triebel
Katharina Nielsen
Джулика Дженкинс Julika Jenkins
Claudia Tiedemann 1986
Карлотта фон Фалькенхайн Carlotta von Falkenhayn
Elisabeth Doppler
Неле Требс Nele Trebs
Katharina Nielsen 1986
Анатоль Таубман
Анатоль Таубман Anatole Taubman
Bernd Doppler 1953 Антье Трауэ
Антье Трауэ Antje Traue
Agnes Nielsen
Татя Зайбт Tatja Seibt
Jana Nielsen
Питер Шнайдер Peter Schneider
Helge Doppler 1986
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