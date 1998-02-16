Во 2 сезоне 9 серии сериала «Дарья» Дарья заболевает и оказывается в клинике. Врачи не могут поставить ей диагноз, считая, что это редкое заболевание кожи. На шее и щеках у девочки появилась красная сыпь, похожая на аллергическую реакцию. Но на что?
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