Во 2 сезоне 6 серии сериала «Дарья» Дарья и Джейн, согласно школьному заданию, снимают «реалити-проект» про Квин. Девочки хотят продемонстрировать свою героиню эгоисткой, которая занимается самолюбованием и всегда преследует только свои интересы.
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