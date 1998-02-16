Во 2 сезоне 5 серии сериала «Дарья» к семье Моргендорфер приезжают приятели, с которыми родители Дарьи хипповали в юные годы. Они собираются продать свои граммпластинки на барахолке. Однако с их товаром происходит несчастный случай.
Вот это поворот: ИИ показал, как должен выглядеть книжный Драко Малфой — и это 100%-ая копия актера из «Поттера» (фото)
Нестерова наконец-то счастлива, но все ведь не может быть хорошо вечно: чем удивит «Овчарка-2»
У «Поднятия уровня» 8,4, у «Бензопилы» 8,2 — а это новое аниме набрало 8,7. Что за чудовище ворвалось в топ?
«Позволь умереть от твоих рук»: кто убьет Дюндар Бея в «Основании: Осман» — это была последняя воля героя
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
«Выделялась скулами и губами алого цвета»: ИИ создал портрет Махидевран по историческим описаниям — сценаристы все же не промахнулись (фото)
Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры
Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок
На ком женится Орхан Бей в сериале «Основание: Осман»? Увы, это не та, кого герой искренне любил
Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова
В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail