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Киноафиша Сериалы Дарья Сезоны Сезон 2 Серия 5

Дарья 1997 - 2001 5 серия 2 сезон

7.7 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Дарья»
Таланты и предатели
Сезон 2 / Серия 1 16 февраля 1998
Дарья-охотница
Сезон 2 / Серия 2 23 февраля 1998
Квин-ботаник
Сезон 2 / Серия 3 2 марта 1998
Ни за что
Сезон 2 / Серия 4 9 марта 1998
Было мило, стало глупо
Сезон 2 / Серия 5 16 марта 1998
Монстр
Сезон 2 / Серия 6 23 марта 1998
Новенький
Сезон 2 / Серия 7 30 марта 1998
Особо одаренная
Сезон 2 / Серия 8 29 июня 1998
Зараза
Сезон 2 / Серия 9 6 июля 1998
Ярмарка тщеславия
Сезон 2 / Серия 10 13 июля 1998
Беги, Джейн, беги
Сезон 2 / Серия 11 20 июля 1998
Пирсинг
Сезон 2 / Серия 12 27 июля 1998
История её жизни
Сезон 2 / Серия 13 3 августа 1998
О чем серия

Во 2 сезоне 5 серии сериала «Дарья» к семье Моргендорфер приезжают приятели, с которыми родители Дарьи хипповали в юные годы. Они собираются продать свои граммпластинки на  барахолке. Однако с их товаром происходит несчастный случай.

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