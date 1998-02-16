Во 2 сезоне 2 серии сериала «Дарья» школьники отправляются поиграть в пейнтбол. Вместе с детьми едут и их родители. Начинается сильный ливень, и Дарья с Джейн вскоре организовывают свою «гибель», чтобы освободиться и отправиться в музей белой акулы.
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